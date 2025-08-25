logo pulso
Seguridad

Detienen a 2 individuos armados con pistolas

Por Redacción

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a 2 individuos armados con pistolas

Dos sujetos que fueron sorprendidos en distintos casos en posesión de armas de fuego, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante recorridos de seguridad que se implementan en la entidad.

El primero se ubicó en la localidad de Escalerillas, sitio donde se desplegó la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, con la participación de elementos policiales de la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano.

En el recorrido se pudo detectar a un sujeto que se conducía en forma sospechosa y ello dio pie a que lo interceptaran para su revisión; dijo llamarse José de 30 años de edad, al que se le practicó una inspección y le encontraron una pistola con todo y funda.

Otro de los hechos tuvo lugar en el municipio de Villa Hidalgo, en donde los recorridos preventivos también dieron origen a la detención de José “N” de 40 años, luego de asegurarle un arma de fuego y seis cartuchos útiles. 

Derivado de estos hechos, los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para que se les defina su situación legal.

