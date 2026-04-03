Detienen a 36 personas en 24 horas en operativos de seguridad en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.– En las últimas 24 horas, autoridades estatales detuvieron a 36 personas durante operativos de vigilancia y prevención del delito en distintos puntos del estado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las acciones fueron encabezadas por la Guardia Civil Estatal, como parte de labores de inteligencia y despliegues operativos.

Durante estos operativos también se aseguraron diversas dosis de droga, además de recuperar cinco unidades con reporte de robo. Asimismo, se incautaron 10 vehículos que estarían relacionados con posibles hechos delictivos.

Las acciones se realizaron en las cuatro regiones del estado, sin que se detallaran los municipios específicos de las detenciones. Las autoridades indicaron que los operativos se mantienen como parte de la estrategia de seguridad vigente.

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