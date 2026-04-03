Amor eterno a Juan Gabriel en San Luis en Primavera

En el majestuoso Teatro de la Paz, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el homenaje “Querido Divo” en honor a Juan Gabriel, donde se entregó un reconocimiento especial a su hijo, Joan Gabriel, como muestra del cariño y respeto del pueblo potosino hacia el legado del icónico artista. El evento reunió a destacadas figuras como Rocío Banquells, María del Sol, Carlos Cuevas, Iván Caraza y Andresse junto a la Big Band Jazz de México.

Durante su mensaje en el Teatro de la Paz, el Alcalde destacó que este homenaje fue posible gracias a la generosidad de la familia de Juan Gabriel, al autorizar la realización de este tributo dentro del Festival Internacional San Luis en Primavera, subrayando que su música ha marcado a generaciones enteras en México.

El concierto se desarrolló en un ambiente cargado de emoción y nostalgia, donde Rocío Banquells, María del Sol, Carlos Cuevas, Iván Caraza y Andresse interpretaron algunos de los temas más representativos del “Divo de Juárez”, conectando profundamente con el público asistente.

Por su parte, Joan Gabriel agradeció el reconocimiento y expresó su emoción por el cariño del público potosino, al tiempo que resaltó la importancia de mantener vivo el legado de su padre a través de la música.

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Asimismo, el Alcalde Enrique Galindo entregó reconocimientos a las y los artistas participantes, así como al maestro Ernesto Ramos y la Big Band Jazz de México, por su destacada participación en este emotivo concierto.

Con este tipo de eventos, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con la promoción cultural, consolidando al Festival Internacional San Luis en Primavera como uno de los encuentros artísticos más relevantes del país.