¡TE QUIERO MAMI!

¡TE QUIERO MAMI!

Detienen a "caquito" armado en Soledad

Se le aseguraron un arma de fuego calibre .45 y siete cartuchos

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
La Guardia Civil Municipal de Soledad detuvo a un menor de 16 años de edad, por su presunta participación en los posibles delitos de robo, portación de arma de fuego y lesiones.

Los hechos se registraron la mañana del viernes, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Acceso Norte, donde un adolescente presuntamente habría despojado a un hombre de una motocicleta. 

Como resultado de la oportuna intervención policial al llamado de auxilio, se brindó ayuda a una persona lesionada y se aseguró un arma de fuego calibre .45 y 7 cartuchos útiles, presuntamente relacionada con estos hechos.

De este evento, un menor de edad quedo arrestado bajo los protocolos correspondientes, informándole que se encontraría detenido por su probable participación en un hecho constitutivo de delito, también se aseguró un arma de fuego, y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Ante los hechos, la Guardia Civil dijo refrendar su compromiso de actuar de manera oportuna para prevenir delitos,  salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar la seguridad y paz a las familias soledenses.

Asegura GCE cristal y marihuana en operativos
Impactan camión y camioneta; chofer queda prensado
El culpable se dio a la fuga; acudieron corporaciones de auxilio

Habría aprovechado estar a solas con la víctima, para cometer la agresión sexual

