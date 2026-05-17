Detienen a "caquito" armado en Soledad
Se le aseguraron un arma de fuego calibre .45 y siete cartuchos
La Guardia Civil Municipal de Soledad detuvo a un menor de 16 años de edad, por su presunta participación en los posibles delitos de robo, portación de arma de fuego y lesiones.
Los hechos se registraron la mañana del viernes, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Acceso Norte, donde un adolescente presuntamente habría despojado a un hombre de una motocicleta.
Como resultado de la oportuna intervención policial al llamado de auxilio, se brindó ayuda a una persona lesionada y se aseguró un arma de fuego calibre .45 y 7 cartuchos útiles, presuntamente relacionada con estos hechos.
De este evento, un menor de edad quedo arrestado bajo los protocolos correspondientes, informándole que se encontraría detenido por su probable participación en un hecho constitutivo de delito, también se aseguró un arma de fuego, y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
Ante los hechos, la Guardia Civil dijo refrendar su compromiso de actuar de manera oportuna para prevenir delitos, salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar la seguridad y paz a las familias soledenses.
