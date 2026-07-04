Detienen a cinco vendedores de droga en operativos

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La Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas por su probable participación en delitos contra la salud en los municipios de Salinas de Hidalgo, delegación Bocas y Tamazunchale, esto como resultado de operativos de seguridad que realiza en la entidad.

En el municipio de Salinas de Hidalgo, los agentes estatales detuvieron a José "N", de 29 años, y Luis "N", de 44 años, a quienes se les aseguraron 31 bolsitas de marihuana y 23 dosis de "cristal".

En una acción distinta, en la delegación Bocas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a José Luis "N", de 23 años, e Itzel Yareli "N", de 22 años, a quienes se les aseguraron doce bolsas con marihuana, así como una motocicleta Itálika en la que se desplazaban al momento de ser detectados.

Finalmente, en el Barrio San Rafael, del municipio de Tamazunchale, agentes estatales detuvieron a Manuel "N", de 20 años, a quien se le aseguraron seis dosis de "cristal", cinco bolsas con marihuana y una motocicleta Itálika.

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Las personas detenidas, la presunta droga y las motocicletas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Los agentes de seguridad realizaban recorridos en las distintas zonas, donde detectaron a los ahora detenidos y mediante una revisión les encontraron las dosis de droga para proceder a su arresto.