logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a cinco vendedores de droga en operativos

Policías estatales realizaron distintos recorridos cuando detectaron a los presuntos

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a cinco vendedores de droga en operativos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas por su probable participación en delitos contra la salud en los municipios de Salinas de Hidalgo, delegación Bocas y Tamazunchale, esto como resultado de operativos de seguridad que realiza en la entidad.

      En el municipio de Salinas de Hidalgo, los agentes estatales detuvieron a José "N", de 29 años, y Luis "N", de 44 años, a quienes se les aseguraron 31 bolsitas de marihuana y 23 dosis de "cristal".

      En una acción distinta, en la delegación Bocas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a José Luis "N", de 23 años, e Itzel Yareli "N", de 22 años, a quienes se les aseguraron doce bolsas con marihuana, así como una motocicleta Itálika en la que se desplazaban al momento de ser detectados.

      Finalmente, en el Barrio San Rafael, del municipio de Tamazunchale, agentes estatales detuvieron a Manuel "N", de 20 años, a quien se le aseguraron seis dosis de "cristal", cinco bolsas con marihuana y una motocicleta Itálika.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las personas detenidas, la presunta droga y las motocicletas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

      Los agentes de seguridad realizaban recorridos en las distintas zonas, donde detectaron a los ahora detenidos y mediante una revisión les encontraron las dosis de droga para proceder a su arresto.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Volcadura en la Valles-Tampico deja un muerto
        Volcadura en la Valles-Tampico deja un muerto

        Volcadura en la Valles-Tampico deja un muerto

        SLP

        Huasteca Hoy

        Otro de los ocupantes resultó gravemente herido tras el accidente

        Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale
        Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale

        Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale

        SLP

        Redacción

        La Guardia Civil Estatal informó el aseguramiento de dosis de marihuana, "cristal" y dos motocicletas

        Detiene Guardia Civil a 37 personas en operativos
        Detiene Guardia Civil a 37 personas en operativos

        Detiene Guardia Civil a 37 personas en operativos

        SLP

        Redacción

        La corporación aseguró dosis de cristal, marihuana y vehículos durante operativos en las cuatro regiones del estado.

        Menor se golpea en la cabeza al caer de azotea
        Menor se golpea en la cabeza al caer de azotea

        Menor se golpea en la cabeza al caer de azotea

        SLP

        Redacción

        Estaba en su vivienda en Fracc. La Libertad cuando sufrió el accidente