Detienen a cuatro "narcos" con dosis de drogas

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La Guardia Civil Estatal logró la detención de cuatro presuntos vendedores de droga en distintos casos, a los que se les aseguraron decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana.

En una primera intervención, en la capital potosina, la GCE detuvo a Patricio "N", de 24 años, y Teresa "N", de 43 años, a quienes se les aseguraron alrededor de ochenta bolsitas de marihuana y unas 30 dosis de cristal.

En otra acción, desarrollada durante recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Aquismón, elementos de la GCE detuvieron a Refugio "N", de 51 años, a quien le fueron aseguradas aproximadamente 40 bolsas de marihuana y unas quince de cristal.

Se investiga a los sospechosos si trabajan para un grupo delictivo ya que presuntamente andaban vendiendo la droga incautada en sus respectivas zonas.

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Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho por el presunto delito contra la salud.