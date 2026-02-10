logo pulso
BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Seguridad

Detienen a dos armados en Lomas

También fue asegurado un BMW y rifles

Por Redacción

Febrero 10, 2026 01:37 p.m.
A
Detienen a dos armados en Lomas

Durante patrullajes preventivos, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron dos acciones distintas que derivaron en detenciones y aseguramientos de armas de fuego, tanto en la zona de Lomas Cuarta Sección, en la capital potosina, como en el municipio de Guadalcázar.

En el primer caso, ocurrido en Lomas Cuarta Sección, los agentes estatales detuvieron a Schadday "N", de 30 años, y Antonio "N", de 33, sobre la avenida Cordillera Himalaya, en su cruce con Real del Potosí. Durante la revisión, se les aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y dos cartuchos útiles, además de un vehículo BMW tipo sedán en el que se trasladaban.

En un hecho distinto, durante recorridos de vigilancia en la zona centro de Guadalcázar, la corporación interceptó a Noé "N", de 30 años, y a un adolescente de 15 años, quienes presuntamente portaban armas largas. En el lugar se aseguraron dos rifles10 cartuchos útiles y una camioneta Chevrolet modelo 2010, color negro.

Las personas detenidas, así como las armas y vehículos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes, a fin de que se determine su situación legal conforme al debido proceso.

Denuncian a profesor de la UASLP por agresión a alumna

El caso fue llevado a la Fiscalía y a la Defensoría universitaria; se investiga presunto ataque con arma blanca

La Guardia Civil Estatal informó que los patrullajes preventivos continúan en distintos municipios de la entidad, como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito.

