Detienen a un narcomenudista en la Revolución

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En la colonia Revolución, un presunto narcomenudista, en posesión de decenas de dosis, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal. Esto, como resultado de las acciones de seguridad y vigilancia.

Durante la intervención, los elementos estatales detuvieron a Sergio "N", de 45 años de edad, quien, de acuerdo con la información proporcionada por la corporación, estaría relacionado con actividades de distribución de estupefacientes en la zona, además de contar con antecedentes registrales.

Los agentes le aseguraron al detenido al menos 70 empaques con cristal y otros 12 con marihuana.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene presencia operativa y labores de inteligencia y prevención en los 59 municipios, con el objetivo de atender oportunamente situaciones de riesgo y fortalecer las condiciones de seguridad en las cuatro regiones.