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Detienen a hombre por presunto abuso sexual en el Centro Histórico

Ciudadanos alertaron a policías tras conducta indebida contra una menor.

Por Redacción

Abril 19, 2026 08:18 a.m.
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Detienen a hombre por presunto abuso sexual en el Centro Histórico

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Municipal, señalado por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual en calles del Centro Histórico.

De acuerdo con la corporación, la intervención se realizó tras el reporte de ciudadanos que solicitaron apoyo al detectar a un sujeto que habría incurrido en conductas indebidas en agravio de una menor de edad.

Los oficiales acudieron al lugar y lograron la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica.

La dependencia aseguró que la acción se llevó a cabo como parte de la respuesta inmediata ante reportes ciudadanos en la zona centro de la capital potosina.

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