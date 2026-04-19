Licencia de conducir se otorgará con examen teórico-práctico

Para el 18 octubre del 2026, quienes deseen tener licencia de conducir en el estado de San Luis Potosí, deberán cumplir, entre otros requisitos, con la presentación de un examen teórico y práctico.

Así lo estableció la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado en un acuerdo administrativo, a fin de simplificar la expedición del documento, realizado a través de la Dirección General de Ingresos.

Precisó que la presentación y acreditación de la evaluación será sin costo alguno. En los próximos seis meses, la Sefin y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberán realizar las adecuaciones necesarias para su implementación.

Aclaró que el nuevo diseño entrará en vigor a partir de enero de 2027 o en su caso al agotarse los formatos actualmente existentes, lo que ocurra primero. En tanto ello suceda, podrán seguir utilizándose los formatos vigentes sin afectar su validez jurídica.

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Informó que las personas extranjeras deberán acreditar su legal estancia en el país con la tarjeta de residencia temporal o permanente, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para el caso del certificado de discapacidad que acredite la aptitud del solicitante para conducir vehículos, deberá ser expedido por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF estatal.

Especificó que quienes soliciten la licencia permanente y gratuita deberán acreditar su residencia en el estado, acreditado con el domicilio de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).