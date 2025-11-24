Detienen a presuntos elementos de la GCE tras hallazgo de siete cuerpos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas investiga la localización de siete cuerpos sin vida en la zona limítrofe con San Luis Potosí, hecho que derivó en la detención de cuatro hombres identificados como presuntos elementos de la Guardia Civil Estatal potosina.

El hallazgo ocurrió durante recorridos del operativo permanente Vigilante Nocturno, donde agentes de Fuerzas de Reacción Inmediata encontraron los cuerpos y, a unos metros, un vehículo con manchas hemáticas en el que viajaban los cuatro detenidos. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía zacatecana, que encabezará la investigación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí confirmó que colabora con la autoridad zacatecana para esclarecer los hechos. El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, instruyó desde primeras horas la coordinación total e inmediata con la Fiscalía de Zacatecas y con instancias federales, a fin de aportar toda la información disponible.

La dependencia subrayó que ya se indaga si los detenidos, señalados como presuntos elementos de la Guardia Civil Estatal, tuvieron o no participación directa en los hechos. Además, recordó que ambos estados mantienen un convenio operativo para realizar labores de vigilancia conjunta en zonas fronterizas.

La Mesa de Construcción de Paz de Zacatecas dará más detalles conforme avance el proceso.