En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

CEDRAL.- Dos presuntos integrantes de una banda delictiva que operaban en el municipio de Cedral, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta, traían ponchallantas y droga.

Fue el pasado sábado, cuando los elementos realizaban recorridos de seguridad en la colonia el municipio referido en donde vieron a una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha color dorado en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto para una investigación.

La pareja fue identificada como Alejandro N. y Galilea N., ambos de 25 años de edad, a quienes se les realizó una revisión y les encontraron 16 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, de los que utilizan los delincuentes para dañar las llantas de las patrullas en persecuciones.

Asimismo, la pareja dijo ser parte de un grupo delictivo asentado en el municipio dedicado especialmente a la venta de drogas, así como generador de violencia.

Por tal motivo se detuvo a la pareja y junto con los objetos de delito fue remitida ante la Fiscalía General del Estado para que se le defina su situación legal, aunque se les leyeron sus derechos que los amparan como personas en detención.