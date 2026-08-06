Detienen a sujeto por agredir a su expareja

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Por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, Librado "N", de 36 años de edad fue asegurado por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, durante la atención a un reporte.

De acuerdo con la entrevista realizada en un domicilio de la colonia Santo Tomás, la afectada señaló a los oficiales que su expareja, presuntamente la agredió físicamente por lo que solicitó continuar con su denuncia ante la instancia correspondiente.

Por lo anterior, los oficiales informaron al detenido que sería trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente quedaría a disposición de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la comunicación oficial de la Guardia Civil de Soledad, la corporación refrendó su compromiso de proteger y preservar la paz de las familias soledenses.

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