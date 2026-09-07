Dos heridos deja la volcadura de un carro
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Dos ocupantes de un automóvil resultaron lesionados luego de sufrir aparatosa volcadura cuando se desplazaban por la carretera a Zacatecas, a la altura de Mexquitic de Carmona, siendo atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital de la capital.
El hecho se suscitó la tarde de este domingo en que los afectados viajaban a bordo de un automóvil Ibiza color negro, desplazándose a alta velocidad por la carretera federal ´49.
Fue en el kilómetro 22+500, a la altura de la localidad El Tecolote, perteneciente a Mexquitic, en donde el conductor perdió el control del volante y ante esto el auto se salió del camino, cayó en un desnivel y terminó volcado con las llantas hacia arriba.
A causa del accidente el carro quedó con daños materiales y los dos ocupantes se ocasionaron lesiones de consideración y recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos de Mexquitic para finalmente ser llevados a un nosocomio dada la gravedad de los golpes.
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Agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y el carro sería enviado a una pensión en tanto que se llevan a cabo los trámites de ley.
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