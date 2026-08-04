Dos heridos graves, al arder una pipa gasera

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MATEHUALA-. Una pipa repartidora de gas LP se incendió por completo cuando circulaba por calles de la colonia La Dichosa, dos trabajadores resultaron con quemaduras graves y tuvieron que ser hospitalizados de emergencia.

Fue cerca de la una de la tarde de este lunes, que la pipa con número económico 37 se desplazaba por la calle prolongación Chiapas de la colonia mencionada, cuando al aproximarse a la calle Juan Álvarez de pronto empezó a arder del motor y las llamas se expandieron rápidamente.

En un inicio, tanto el operador como el auxiliar intentaron apagar las llamas pero éstas, además del motor, también alcanzaron la cabina y tuvieron que pedir ayuda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matehuala, arribaron al lugar y se dedicaron a combatir las llamas, las cuales consumieron por completo el motor y el interior de la cabina, se extendieron hacia las llantas y parte del tanque pero por suerte no se registró alguna explosión.

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Paramédicos de Protección Civil de Matehuala atendieron a los dos trabajadores, el operador Jesús López Méndez de 45 años de edad y su auxiliar Cecilio Alejandro Rocha de 25 años, quienes presentaban quemaduras de primer grado en las manos y el rostro, siendo llevados a la clínica 14 del Seguro Social para que recibieran la atención médica requerida.

Personal de Protección Civil, tanto Municipal como Estatal, acudieron al lugar del siniestro para realizar las inspecciones respectivas junto con los bomberos, siendo la pipa trasladada a una pensión en donde quedaría depositada en lo que se realizan las diligencias legales.

Durante las maniobras del combate a las llamas, Tránsito Municipal de Matehuala realizó los cierres de las calles aledañas hasta que el fuego fue extinguido y se realizaron las labores de enfriamiento, para finalmente ser llevada la pipa a una pensión.

Por ahora se ignora el origen del incendio, se sospecha de un posible corto circuito pero se realizaría el peritaje correspondiente para establecer la causa con exactitud.