EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Seguridad

Dos lesionados en accidente sobre carretera 57

Paramédicos trasladaron a dos personas de la tercera edad para atención médica especializada

Por El Universal

Marzo 04, 2026 11:29 a.m.
A
Dos lesionados en accidente sobre carretera 57

Dos personas lesionadas fue el saldo de una salida de camino y choque contra la barra de acero de contención en el kilómetro 179 de la carretera México (57), con dirección a Querétaro, a la altura del entronque Villa de Reyes.

El reporte fue cerca de las 09:30 de mañana, donde una camioneta Nissan de color blanco impactó con la barra de contención saliéndose hacia su izquierda, para quedar finalmente sobre el desnivel y en sentido contrario.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes trasladan a dos personas de la tercera edad para su atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance.

