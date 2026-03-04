Dos lesionados en accidente sobre carretera 57
Paramédicos trasladaron a dos personas de la tercera edad para atención médica especializada
Dos personas lesionadas fue el saldo de una salida de camino y choque contra la barra de acero de contención en el kilómetro 179 de la carretera México (57), con dirección a Querétaro, a la altura del entronque Villa de Reyes.
El reporte fue cerca de las 09:30 de mañana, donde una camioneta Nissan de color blanco impactó con la barra de contención saliéndose hacia su izquierda, para quedar finalmente sobre el desnivel y en sentido contrario.
Al sitio arribaron paramédicos, quienes trasladan a dos personas de la tercera edad para su atención médica especializada.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Motociclista resulta lesionado en alcance sobre la 57
El percance ocurrió antes de las 8:00 horas, rumbo al Distribuidor Juárez
no te pierdas estas noticias
Dos lesionados en accidente sobre carretera 57
El Universal
Paramédicos trasladaron a dos personas de la tercera edad para atención médica especializada
Incendio moviliza a corporaciones en Camino a Palomas, en SGS (video)
Redacción
El fuego afectó cerca de 70 hectáreas de vegetación; autoridades lograron controlar el siniestro
Arde una bodega de chiles en Barrio de Tlaxcala
Redacción
Personal de Protección Civil Estatal y Bomberos combatieron las llamas