Seguridad

Rescatan a un joven de secuestro virtual

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
Rescatan a un joven de secuestro virtual

Tras recibir una alerta sobre la no localización de una persona reportada por sus familiares, la Guardia Civil Estatal reaccionó de forma inmediata y desplegó un operativo, ya que existían indicios de un posible secuestro virtual, logrando ubicar al joven sano y salvo.

Los agentes respondieron rápidamente a los reportes, confirmando que los familiares de la víctima recibieron llamadas de números desconocidos, en las que se les amenazaba y exigía dinero a cambio de la supuesta liberación de su familiar. 

Tras analizar la situación, la GCE determinó que se trataba probablemente de un caso de secuestro virtual, logrando impedir que se realizara algún pago a los delincuentes gracias a su pronta intervención.

Finalmente, se localizó al joven de 23 años en buen estado de salud, quien manifestó que por medio de amenazas y engaño le indicaron que se mantuviera cerca de Plaza San Luis, al poniente de la capital potosina, si no quería que  su familia sufriera algún daño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 El joven fue revisado médicamente y resguardado, además de poder comunicarse con sus familiares, quienes se mostraron agradecidos por el actuar de los elementos de la Guardia Civil Estatal al ser reunidos.

Los afectados recibieron asesoría sobre cómo proceder ante este tipo de casos, así como recomendaciones para evitar ser víctimas de secuestro virtual y extorsión. También se les orientó sobre la importancia de reportar inmediatamente estos hechos a la Línea de Emergencias 9-1-1 o 089.

SLP

Redacción

SLP

Redacción

SLP

Redacción

Fue detectado cuando circulaba por la carretera ‘57, en el tramo Matehuala-Saltillo

