Encierran a hombre por maltratar a su familia

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HUEHUETLÁN.- Policías investigadores detuvieron a un hombre que presuntamente daba malos tratos a su familia, en Huehuetlán.

Se trata de Alejandro "N", quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar reiterada.

El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes adscritos a la Zona Huasteca Sur, quienes ubicaron al imputado en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, donde le notificaron el motivo de su detención y le hicieron del conocimiento los derechos que le asisten como persona detenida.

La orden de aprehensión fue librada por una Jueza de Control, derivado de una investigación iniciada por hechos registrados en febrero de 2026, cuando el señalado presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima en un domicilio de la localidad La Escalera, perteneciente al municipio de Huehuetlán, además de amenazar de manera constante a integrantes de su familia.

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Finalmente, Alejandro "N" fue trasladado e ingresado al centro penitenciario estatal de Ciudad Valles, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal correspondiente, en estricto respeto al principio de presunción de inocencia.