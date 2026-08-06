logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Encierran a hombre por maltratar a su familia

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
A
Encierran a hombre por maltratar a su familia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      HUEHUETLÁN.- Policías investigadores detuvieron a un hombre que presuntamente daba malos tratos a su familia, en Huehuetlán.

      Se trata de Alejandro "N", quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar reiterada.

      El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes adscritos a la Zona Huasteca Sur, quienes ubicaron al imputado en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, donde le notificaron el motivo de su detención y le hicieron del conocimiento los derechos que le asisten como persona detenida.

      La orden de aprehensión fue librada por una Jueza de Control, derivado de una investigación iniciada por hechos registrados en febrero de 2026, cuando el señalado presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima en un domicilio de la localidad La Escalera, perteneciente al municipio de Huehuetlán, además de amenazar de manera constante a integrantes de su familia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, Alejandro "N" fue trasladado e ingresado al centro penitenciario estatal de Ciudad Valles, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal correspondiente, en estricto respeto al principio de presunción de inocencia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estrellan camionetas en puestos de corredor turístico
        Estrellan camionetas en puestos de corredor turístico

        Estrellan camionetas en puestos de corredor turístico

        SLP

        Huasteca Hoy

        Hay varios lesionados por el percance en el tramo Tamazunchale-Xolol

        Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos
        Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos

        Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos

        SLP

        Redacción

        Marcial N, de 70 años, fue detenido tras disparar un arma durante operativo en El Zacatón

        Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas
        Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas

        Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas

        SLP

        Redacción

        Además, se detuvo a un hombre con drogas en la zona

        Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás
        Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

        Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

        SLP

        Huasteca Hoy

        La Policía Municipal y paramédicos atendieron el incidente reportado por vecinos.