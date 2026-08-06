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Seguridad

Entre viciosos, caen seis objetivos criminales en SGS

Algunos ya contaban con antecedentes por narcomenudeo, portación de armas y robo

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Entre viciosos, caen seis objetivos criminales en SGS
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      Oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a diez hombres y dos mujeres por presuntos delitos contra la salud, de las cuales seis resultaron ser objetivos generadores de incidencias delictivas, al contar con múltiples detenciones por diversos ilícitos.

      En distintas intervenciones en las colonias como El Morro, San Felipe y La Libertad, al ser sorprendidos alterando el orden público y portar consigo marihuana, se aseguró a José "N", de 44 años; Diego "N", de 25 años; Christian "N", de 20 años. Así como a Roberto "N", de 37 años, en la colonia La Foresta; a Esteban "N", de 30 años, en Rivas Guillén 2a Sección; Óscar "N", de 38 años, y Ángel "N", de 25 años, ambos detenidos en la colonia Santo Tomás. Estos últimos cuatro identificados como personas generadoras de incidencia delictiva al tener múltiples detenciones por delitos contra la salud, robo a casa habitación y portación de arma de fuego.

      Por otro lado, por tener en su posesión de dosis de metanfetaminas en la vía pública, durante distintas intervenciones fueron detenidos Luis "N", de 20 años, en la colonia Santo Tomás; Mariana "N", de 25 años, en cabecera municipal; Fátima "N", de 40 años, en la colonia 21 de Marzo; Edgar "N", de 43 años, asegurado en la colonia Rivas Guillén Sur; y Josué "N", de 23 años, en la colonia San Francisco.

      Cabe destacar que Edgar "N" y Josué "N" también son considerados objetivos criminales, al detectar que cuentan con múltiples detenciones por ilícitos como narcomenudeo, robo de vehículos, robo a comercio y robo de autopartes.

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      Al termino de sus certificaciones medicas, todas las personas detenidas, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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