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Estrella su auto en poste de Himno Nacional

Peritos de la SSPC municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente

Por Redacción

Abril 24, 2026 10:58 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Sólo daños materiales se registraron en un choque de vehículo contra un poste en Avenida Himno Nacional, entre la calle de Pedro Vallejo y 5 de Mayo, en la colonia San Juan de Guadalupe.

El reporte fue cerca de las 09:30 horas, cuando el conductor de un Nissan Versa se descontroló e impacta con un poste metálico de alumbrado público del camellón central.

Al sitio arribaron peritos de la SSPC municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente, sin que se reportaran lesionados.

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