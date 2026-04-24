Estrella su auto en poste de Himno Nacional

Sólo daños materiales se registraron en un choque de vehículo contra un poste en Avenida Himno Nacional, entre la calle de Pedro Vallejo y 5 de Mayo, en la colonia San Juan de Guadalupe.

El reporte fue cerca de las 09:30 horas, cuando el conductor de un Nissan Versa se descontroló e impacta con un poste metálico de alumbrado público del camellón central.

Al sitio arribaron peritos de la SSPC municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente, sin que se reportaran lesionados.

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