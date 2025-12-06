Arde mercado abandonado en Saucito-Morales

Un hombre en situación de calle provocó un incendio en los locales de los arcos en la avenida Saucito Morales, solamente se quemó basura acumulada pero hubo alarma entre los vecinos que reportaron el caso y los bomberos llegaron a combatir las llamas.

Fue después de las siete de la noche de este jueves cuando se reportó a los bomberos que había un incendio en la planta alta de los locales comerciales que se ubican en la citada avenida esquina con la calle Arroyo de las Vírgenes, en la colonia Lomas del Mezquital.

Los locales forman parte de un pequeño mercado lleva muchos años abandonado y es común que personas en situación de calle lo utilicen para pernoctar, como en este caso.

Al recibir el reporte, los bomberos acudieron a combatir las llamas, que alcanzaban dimensiones considerables y se percataron que solamente era basura lo que se estaba consumiendo y en poco tiempo pudieron sofocarlas a base de chorros de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Inicialmente se informó que el siniestro había sido causado por un indigente que suele ocupar el inmueble abandonado, pero algunos vecinos aseguraron que el hombre fue agredido por otras personas, quienes le habrían prendido fuego a sus escasas pertenencias.