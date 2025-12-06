logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arde mercado abandonado en Saucito-Morales

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Arde mercado abandonado en Saucito-Morales

Un hombre en situación de calle provocó un incendio en los locales de los arcos en la avenida Saucito Morales, solamente se quemó basura acumulada pero hubo alarma entre los vecinos que reportaron el caso y los bomberos llegaron a combatir las llamas.

Fue después de las siete de la noche de este jueves cuando se reportó a los bomberos que había un incendio en la planta alta de los locales comerciales que se ubican en la citada avenida esquina con la calle Arroyo de las Vírgenes, en la colonia Lomas del Mezquital.

Los locales forman parte de un pequeño mercado lleva muchos años abandonado y es común que personas en situación de calle lo utilicen para pernoctar, como en este caso.

Al recibir el reporte, los bomberos acudieron a combatir las llamas, que alcanzaban dimensiones considerables y se percataron que solamente era basura lo que se estaba consumiendo y en poco tiempo pudieron sofocarlas a base de chorros de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Inicialmente se informó que el siniestro había sido causado por un indigente que suele ocupar el inmueble abandonado, pero algunos vecinos aseguraron que el hombre fue agredido por otras personas, quienes le habrían prendido fuego a sus escasas pertenencias. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Remiten a individuo que baleó a repartidor
Remiten a individuo que baleó a repartidor

Remiten a individuo que baleó a repartidor

SLP

Redacción

La autoridad aclaró que no fue asalto, sino que discutieron por una entrega

Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez
Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez

Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez

SLP

Redacción

Bomberos pudieron controlar las llamas, por suerte no hubo lesionados

Arde mercado abandonado en Saucito-Morales
Arde mercado abandonado en Saucito-Morales

Arde mercado abandonado en Saucito-Morales

SLP

Redacción

Incautan vehículos y equipo táctico
Incautan vehículos y equipo táctico

Incautan vehículos y equipo táctico

SLP

Redacción