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Evitan explosión de tanque de gas en vivienda

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Evitan explosión de tanque de gas en vivienda

Personal de Protección Civil municipal de Villa de Pozos logró evitar una posible explosión de un cilindro gas dentro de un domicilio por lo que de esta forma no se registraron desgracias humanas.

A la corporación se reportó una fuga de gas LP dentro de un domicilio ubicado en la Colonia Las cruces por lo que de inmediato el personal de la dependencia así como del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para prestar la ayuda requerida. 

Ya en el lugar los socorristas identificaron que un cilindro de 30 kg de gas LP tenía una fuerte fuga con el consiguiente riesgo de explosión por lo que de inmediato procedieron a realizar las maniobras para desactivar la misma. 

El cilindro fue retirado de la vivienda llevado a un lugar seguro para su destrucción así como el combustible que aún guardaba fue vaciado en su totalidad para retirar cualquier riesgo de estallido. 

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De esta forma los socorristas evitaron que se registrara la exposición dentro de la casa y así también no se registraron tragedias lamentables.

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