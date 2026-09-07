logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece huasteco tras ser detenido en Matlapa

El ahora occiso fue arrestado tras un percance vial en el que ocasionó daños a varios autos

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece huasteco tras ser detenido en Matlapa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATLAPA.- Un hombre perdió la vida horas después de haber sido detenido en Matlapa; tras conocerse su fallecimiento, familiares y vecinos se movilizaron y retuvieron a varios elementos de la Policía Municipal.

      La noche del sábado, un hombre identificado como Fermín Isabel Antonio, de 47 años de edad, fue detenido luego de verse involucrado en un percance vial, en el que presuntamente ocasionó daños a varios vehículos.

      Horas después, los policías tuvieron que trasladarlo al Hospital Santa Catarina, pues, de acuerdo con la versión proporcionada, presentó complicaciones de salud. Posteriormente, falleció mientras recibía atención médica en dicho nosocomio.

      Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal para practicarle la necropsia de rigor; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa exacta de la muerte.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La situación generó inconformidad entre familiares y personas cercanas al fallecido. Este domingo por la tarde, decenas de personas se concentraron en las instalaciones de la comandancia municipal, sacaron a los policías que se encontraban para llevarlos a Picholco, Axtla, donde radicaba la víctima, pues justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido.

      Tras ello, habitantes del ejido y de la cabecera municipal bloquearon la carretera a la altura de Jalpilla, enardecidos por la muerte de su vecino.

      Los quejosos habían dicho que someterían a los uniformados hasta después de sostener un diálogo con la alcaldesa María de Jesús Rivera Rosales, a quien le exigirían justicia para su conciudadano y medidas de presión para que se juzgue a quienes ellos señalan de presuntos homicidas. No obstante, la alcaldesa no se presentó y esto provocó el bloqueo.

      La manifestación se encuentra en plena carretera y, aunque por el momento el tapón humano es intermitente, revelaron que bloquearán totalmente la vía federal, si no son atendidos por la máxima autoridad del Municipio.

      Hasta alrededor de las 20:00 horas del domingo, los uniformados continuaban retenidos, mientras los inconformes permanecían a la espera de la intervención de alguna autoridad estatal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan a hombre sin vida en paraje turístico de la Huasteca
      Hallan a hombre sin vida en paraje turístico de la Huasteca

      Hallan a hombre sin vida en paraje turístico de la Huasteca

      SLP

      Redacción

      Hallan a hombre sin vida en paraje turístico de la Huasteca

      Caen tres tras balacera contra policías en Valles
      Caen tres tras balacera contra policías en Valles

      Caen tres tras balacera contra policías en Valles

      SLP

      Redacción

      Los arrestos fueron por droga y otros delitos; la SSPC los relacionó de manera preliminar con la agresión

      Localizan cadáver en comunidad de Mexquitic
      Localizan cadáver en comunidad de Mexquitic

      Localizan cadáver en comunidad de Mexquitic

      SLP

      Redacción

      La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del hallazgo.

      Cae presunto feminicida de Tatiana; la habría matado en un local de la 57
      Cae presunto feminicida de Tatiana; la habría matado en un local de la 57

      Cae presunto feminicida de Tatiana; la habría matado en un local de la 57

      SLP

      El Universal

      Investigaciones y análisis de videos permitieron identificar y detener al probable responsable del feminicidio.