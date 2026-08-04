Fallece jovencita en volcadura de camioneta

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CERRITOS.- Una jovencita de 22 años de edad perdió la vida luego de que la camioneta en que viajaba por la carretera libre Cerritos-Villa Juárez, sufriera una aparatosa volcadura a la altura del kilómetro 2+700, otros dos jóvenes resultaron lesionados de gravedad y fueron hospitalizados de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de las siete de la noche del domingo, cuando los jóvenes viajaban a bordo de una camioneta Tacoma tio pick up color rojo, regresaban a Cerritos luego de haber asistido a un evento de un evento de recorridos de vehículos Razzers y 4x4 realizado en Villa Juárez.

A la altura del kilómetro referido, el conductor perdió el control del volante y así la camioneta se salió del camino dando de volteretas para acabar sobre la maleza a unos metros de la cinta asfáltica.

Ante el accidente, algunos automovilistas pidieron ayuda y al al sitio del accidente arribaron los paramédicos de Protección Civil y Policía Municipal de Cerritos para ayudar a los jóvenes.

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No obstante, los paramédicos se percataron que, por desgracia una jovencita, identificada con el nombre de Liz de 22 años de edad ya no presentaba signos vitales.

Los demás fueron llevados al hospital

Otros tres jóvenes identificados como Jason de 24 años de edad, Raúl de 25 años y Adriana de 22 años, fueron atendidos en el sitio y dada la magnitud de sus lesiones se les trasladó al Hospital Central de la capital a recibir la atención requerida.

Personal de la Fiscalía General del Estado del municipio de Cerritos, acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de la joven, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares, en tanto la camioneta fue enviada a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales ante el Ministerio Público.