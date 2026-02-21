Fallece motociclista tras colisión con un tráiler

CIUDAD VALLES.- Un joven falleció y otro resultó lesionado en un desigual choque ocurrido sobre el Libramiento Poniente.

El occiso fue identificado como Fernando M., tenía tan solo 20 años de edad y era vecino de la colonia 18 de Marzo. Mientras que el sobreviviente dijo llamarse Kevin Arturo E., de 21 años, vecino del fraccionamiento El Gavilán 3.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, ambos habían estado conviviendo con otros jóvenes en el ejido Tampaya.

Posteriormente abordaron una motocicleta tipo cross y enfilaron hacia la zona urbana. Sin embargo, en el cruce de la carretera estatal Valles–San Miguel y el libramiento, Kevin —quien conducía la unidad— no hizo alto y se atravesó al paso de un tráiler marca Kenworth blanco, de caja cerrada.

El trailero frenó bruscamente e incluso realizó una maniobra para tratar de esquivarlos, pero aun así impactó a la unidad de dos ruedas y posteriormente salió proyectado contra un poste.

Fernando traía puesto un casco abierto o de cachucha, que no sirvió de nada ante la magnitud del percance, y falleció debido al golpe en la cabeza.

Mientras que Kevin portaba un casco con certificación de seguridad, lo que le habría salvado la vida; sin embargo, debido a que sufrió múltiples lesiones, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital.

El trailero no fue identificado, pues tras la colisión se retiró del lugar.

Policías de las diferentes corporaciones llegaron al sitio y tuvieron que cerrar la vialidad por varias horas, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado recabó indicios y levantó el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Legal.