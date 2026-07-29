Dan la Cecurt a expriista que apoyó reparto de despensas de Sedesore

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José Luis Mejía López, expresidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el nuevo director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

El exfuncionario partidista suple a Joaquín García Martínez, quien hace unas semanas fue removido del cargo por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevista J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informó que esta mañana Mejía López rendirá protesta para asumir el nombramiento al frente de dicha institución.

Dijo que se exhortará al funcionario estatal ser responsable en el cumplimiento de todas sus obligaciones, atender todos los pendientes que pudieran existir y mantener en perfectas condiciones los complejos de recreación.

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"Que genere mucha seguridad como ha sucedido hasta hoy, para que todas las familias potosinas y todos los deportistas puedan continuar realizando todas sus actividades deportivas y culturales, aquí en el estado de San Luis Potosí", puntualizó.

Mejía López cobró relevancia en las últimas semanas luego de la difusión de imágenes en redes sociales, donde presuntamente realiza la entrega de apoyos identificados de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.