Retiran objetos usados para apartar estacionamiento
Usuarios pidieron extender el operativo a las zonas cercanas al Centro Histórico
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Más de 30 objetos utilizados para apartar lugares de estacionamiento fueron retirados por elementos de la Policía Vial durante recorridos realizados en distintos sectores de la capital potosina.
El operativo se concentró en las colonias Satélite, San Sebastián, Bellas Lomas y Cuauhtémoc, ubicadas en los cuadrantes sur y poniente de la ciudad.
Entre los artículos colocados sobre la vía pública había objetos utilizados por vecinos y comerciantes para reservar espacios frente a viviendas o establecimientos, pese a tratarse de lugares de uso común.
Luego de darse a conocer las acciones, usuarios de redes sociales solicitaron que los recorridos también se realicen en colonias aledañas al Centro Histórico, donde denunciaron que es habitual encontrar botes, cajas, sillas y otros obstáculos para impedir el estacionamiento de vehículos.
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La Policía Vial indicó que mantendrá los operativos para retirar objetos que obstruyan la vía pública y recuperar espacios ocupados de manera irregular.
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