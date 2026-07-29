Aspiran 18 a candidatura del PAN en la capital... hasta ahora

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El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó este miércoles el inicio del proceso para definir a quien buscará la presidencia municipal de San Luis Potosí al publicar la lista de aspirantes a la Coordinación Municipal del Cambio y la Defensa de la Familia.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) informó que son 18 los registros validados hasta el momento, y en la relación difundida se identifican por nombre.

El partido también informó que la persona que resulte electa como coordinadora o coordinador municipal será posteriormente postulada como candidata o candidato a la alcaldía de la capital.

Los perfiles dados a conocer son: las regidoras capitalinas Elodia Gutiérrez Estrada y María Eugenia Castro Anguiano; los diputados Rubén Guajardo Barrera y David Azuara Zúñiga; la senadora Verónica Rodríguez Hernández; el dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, Juan Isidro Faz García; el regidor Edgardo Jasso Puente; la secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez Aguirre; además de Rosalío González Martínez y Marcelo de los Santos Anaya.

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La lista también incluye a Juan Francisco Aguilar Hernández, Marco Antonio Laguinillas González, Juan de Dios Olivares de la Cruz, Luis Ricardo Saavedra García, César Josué Ochoa Martínez, Everardo Pozos Buendía, Jesús Vázquez Basilio, Juana Aracely Briones Loredo y Saúl Martínez Chávez.

De manera paralela, comenzó a difundirse una fotografía de una reunión encabezada por el delegado nacional del PAN en San Luis Potosí, Santiago Taboada Cortina, junto con parte de las personas inscritas en el proceso y Enrique Dahud Uresti, secretario general del Comité Directivo Estatal del partido y recién nombrado presidente en funciones tras la licencia de Verónica Rodríguez Hernández.

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El área de Comunicación del PAN informó que el CEN mantiene la validación de los registros realizados mediante la plataforma de inscripción, por lo que las listas continuarán actualizándose conforme avance el procedimiento. Asimismo, publicó las relaciones de aspirantes en otros municipios, entre ellos Ébano, con José Guadalupe Ordaz Cruz, así como en Ciudad Valles, donde aparecen Raúl González Aguilar, Laura Espinosa Castillo, Rubén Navarro Torres, Javier Cruz Salazar, Francisco José Gómez Faisal, Diana Isabel Reséndiz Hernández y María Alejandra Serna Duarte.