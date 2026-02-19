Familia lesionada tras volcar en la Valles-Tamazunchale

CIUDAD VALLES.- Un vehículo Volkswagen Vento azul trepó al camellón y volcó en la carretera federal Valles-Tamazunchale; una familia resultó lesionada.

Detalles confirmados del accidente

La mañana de este jueves, el conductor de un vehículo Volkswagen Vento azul, con placas de circulación de San Luis Potosí, circulaba con dirección a Tamazunchale.

En la curva que se ubica bajo el puente peatonal que divide a las colonias Gavilán 1 y Vizcarra, perdió el control del volante y se fue contra el camellón; posteriormente, la unidad volcó y acabó llantas para arriba.

El conductor viajaba en compañía de su esposa, Diana, de 43 años de edad, y su hija Ana, de 11 años. Los tres resultaron con varias lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), les brindaron auxilio y los llevaron a un centro médico.

También acudieron elementos de Protección Civil Municipal y oficiales de la Guardia Nacional; estos últimos pidieron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.