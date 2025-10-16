Fiscalía inicia Alerta Ámber para localizar a una adolescente

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una ficha de Alerta Amber para la localización de Nubia Nayeli Benítez Antonio, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el 12 de octubre de 2025 en la Zona Centro de la capital potosina.

Nubia Nayeli mide aproximadamente 1.57 metros; es de complexión media y tez morena clara; su cabello es largo, lacio y negro; tiene cejas delgadas, así como nariz delgada. La adolescente es de ojos pequeños y rasgados, boca pequeña, cara ovalada y mentón redondo. Al momento de su no localización, esta persona vestía con una playera blanca y un pants gris.

Personal de la FGESLP lleva a cabo acciones de búsqueda en diversos puntos para establecer pronto el paradero de esta persona.

No obstante, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber solicita la colaboración de la ciudadanía para la difusión de la ficha, ya que se considera que su integridad podría estar en riesgo de ser vulnerada mediante la comisión de algún delito.

Para cualquier información sobre su posible ubicación, se puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, ubicada en calle Volcán Tacaná #115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13, así como al número de emergencias 911.