Fotos | Aparatosa volcadura en la 57 deja un herido

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes liberaron al conductor de la cabina

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 02:04 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona resultó lesionada en volcadura de una camioneta en la carretera '57, a la altura del Seminario Mayor

El reporte a las 12:30 horas de este sábado, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger circulaba sobre la lateral de la carretera 57, con dirección al Distribuidor Juárez, pero al pasar la Avenida Seminario pierde el control hacia su derecha y choca con la guarnición, dio un medio giro y quedó volcada sobre su lado izquierdo. 

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes liberaron al conductor de la cabina de su camioneta.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

Paramédicos de Villa de Pozos le prestaron atención al conductor y lo trasladaron a una clínica del IMSS para su atención médica .

Peritos de la Guardia Civil División Caminos tomaron conocimiento del accidente, retirando el vehículo a una pensión para su resguardo.

Saldo blanco durante festejos guadalupanos en Villa de Pozos

Las celebraciones del 12 de diciembre se desarrollaron sin incidentes en Villa de Pozos, luego de los operativos de vigilancia y prevención implementados por autoridades municipales en templos y zonas...

