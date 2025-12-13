Fotos | Aparatosa volcadura en la 57 deja un herido
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes liberaron al conductor de la cabina
Una persona resultó lesionada en volcadura de una camioneta en la carretera '57, a la altura del Seminario Mayor.
El reporte a las 12:30 horas de este sábado, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger circulaba sobre la lateral de la carretera 57, con dirección al Distribuidor Juárez, pero al pasar la Avenida Seminario pierde el control hacia su derecha y choca con la guarnición, dio un medio giro y quedó volcada sobre su lado izquierdo.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes liberaron al conductor de la cabina de su camioneta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Paramédicos de Villa de Pozos le prestaron atención al conductor y lo trasladaron a una clínica del IMSS para su atención médica .
Peritos de la Guardia Civil División Caminos tomaron conocimiento del accidente, retirando el vehículo a una pensión para su resguardo.
Saldo blanco durante festejos guadalupanos en Villa de Pozos
Las celebraciones del 12 de diciembre se desarrollaron sin incidentes en Villa de Pozos, luego de los operativos de vigilancia y prevención implementados por autoridades municipales en templos y zonas...
no te pierdas estas noticias
Fotos | Aparatosa volcadura en la 57 deja un herido
Redacción
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes liberaron al conductor de la cabina
Una mujer resulta herida en accidente del Periférico
Redacción
Le pegó con su camioneta a un carro y luego se impactó contra un poste de luz