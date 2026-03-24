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Fotos | Incendio en corralón consume decenas de autos

Autoridades aún desconocen las causas del siniestro

Por Huasteca Hoy

Marzo 24, 2026 09:29 a.m.
A
Fotos | Incendio en corralón consume decenas de autos

Tamazunchale.- Un incendio de gran magnitud en el corralón de la pensión vehicular Maravillas, consumió decenas unidades chatarra.

Fuentes oficiales informaron que el incendio fue reportado este lunes por la tarde, y en las labores de control y sofocación participaron elementos del Cuerpo de BomberosProtección Civil, así como corporaciones policiacas, quienes trabajaron de manera coordinada para contener el siniestro.

El incendio generó una densa columna de humo negro, visible a varios puntos del municipio, lo que alertó a la población y provocó la movilización de los cuerpos de auxilio.

Hasta el momento, las causas que originaron el fuego no han sido determinadas por las autoridades.

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Al caer la noche, los trabajos continuaban en el lugar, donde los brigadistas realizaban labores de remoción de escombros y enfriamiento, con el objetivo de evitar la reactivación de las llamas y controlar por completo la situación.

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