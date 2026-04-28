Fotos | Taxistas colapsan zona poniente de la capital

Una manifestación de taxistas se registra este martes en el cuadrante poniente de la ciudad, con afectaciones en la circulación vehicular.

El contingente inició su avance sobre la avenida Sierra Leona y se desplazó en las inmediaciones de la glorieta del Real Inn, donde realizaron un circuito en la zona.

Más tarde, el grupo de taxistas continuó la movilización se desplazó hacia Circuito Potosí y av. Chapultepec, para luego permanecer en Salvador Nava y Manuel Nava, frente a la Zona Universitaria.

Elementos de la Policía Vial mantienen presencia para regular el tránsito y evitar mayores congestionamientos.

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Se recomienda a automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas, ya que la movilización continúa.