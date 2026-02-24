Fotos | Tráiler cae al vacío cerca de Mexquitic; rescatan a chofer
Los hechos se registraron a las 07:30 horas de este martes
Un fuerte accidente se registró en el Libramiento Poniente y el Puente Calabacillas de la comunidad de San Marcos en Mexquitic de Carmona.
Los hechos se registraron a las 07:30 horas de este martes, donde se vio involucrado el conductor de un tractocamión con remolque de plataforma acoplada que transportaba acero.
Al llegar al puente, pierde el control hacia su derecha para chocar con las barras de acero y caer al vacío de aproximadamente 50 metros. Después de la caída, el tráiler se incendió.
El conductor resultó lesionado, por lo que paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil de Estado lo rescataron y lo trasladaron para su atención médica especializada .
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente.
Incendios en Mexquitic, sin riesgo para la capital
La Dirección de Protección Civil Municipal informó que los incendios forestales registrados en las últimas horas en zonas periféricas de Mexquitic de Carmona se localizan fuera de la mancha urbana del...
