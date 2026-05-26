Descartan inseguridad en centro histórico tras ataque armado

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El titular, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, sostuvo que el hecho ocurrido en las inmediaciones de "La Bamba" fue "una situación muy puntual" y rechazó que represente una condición generalizada de inseguridad en el primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, aseguró que mantiene presencia permanente en el Centro Histórico, luego del ataque armado registrado que dejó como saldo dos personas muertas. "El Centro Histórico no deja de tener presencia policial. Lo de ayer fue una situación muy concreta y focalizada", afirmó el funcionario, al señalar que las víctimas habrían sido atacadas de manera directa.

Villa Gutiérrez indicó que la corporación ya colabora con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones del caso y adelantó que entregarán imágenes y otros elementos que podrían fortalecer la carpeta de investigación.

Aunque reconoció que el hecho es lamentable por la pérdida de vidas, insistió en que no se trató de una agresión relacionada con la dinámica habitual del Centro Histórico. "Eso pudo haber pasado en cualquier parte de la ciudad, porque ya iban específicamente sobre esas personas", comentó.

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El secretario también descartó que el ataque haya generado temor entre comerciantes y vecinos del sector. Explicó que existen al menos seis grupos de comunicación entre autoridades y habitantes del Centro Histórico, los cuales suelen activarse ante cualquier incidente relevante.

Detalló que, tras conocer que la agresión no estaba vinculada con hechos comunes de inseguridad en la zona, los propios comerciantes y residentes mantuvieron la calma y las actividades continuaron con normalidad.

Asimismo, aclaró que el ataque no ocurrió al interior del establecimiento conocido como La Bamba, sino cuando las víctimas salían de un lugar después de cenar.

Finalmente, Villa Gutiérrez aseguró que la corporación permanecerá atenta para evitar que hechos de este tipo se repitan en la capital potosina.