Detienen a sujeto con bate modificado en la colonia Progreso
Guardia Municipal detectó al hombre cuando conducía una camioneta mientras ingería bebidas alcohólicas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elementos de la Guardia Municipal de San Luis Potosí detuvieron a un hombre de 26 años de edad por la presunta portación de un arma prohibida, durante patrullajes preventivos realizados en la colonia Progreso.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ampere y Camino Real a Guanajuato, donde los oficiales detectaron una camioneta en circulación cuyo conductor ingería bebidas alcohólicas mientras manejaba.
Al marcarle el alto para una inspección, el individuo mostró una actitud agresiva hacia los agentes, por lo que se le realizó una revisión preventiva.
Durante la inspección, los policías localizaron un bate color negro que tenía tornillos incrustados en la punta, objeto considerado como arma prohibida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras el hallazgo, el sujeto fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.
no te pierdas estas noticias
Detienen a sujeto con bate modificado en la colonia Progreso
Redacción
Guardia Municipal detectó al hombre cuando conducía una camioneta mientras ingería bebidas alcohólicas
Aparatoso choque deja tres heridos en la Valles-Naranjo
Huasteca Hoy
Un Nissan Versa y una camioneta terminaron fuera de la carretera, a la altura del rancho El Rosario