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Detienen a sujeto con bate modificado en la colonia Progreso

Guardia Municipal detectó al hombre cuando conducía una camioneta mientras ingería bebidas alcohólicas

Por Redacción

Mayo 26, 2026 11:04 a.m.
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Detienen a sujeto con bate modificado en la colonia Progreso
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      Elementos de la Guardia Municipal de San Luis Potosí detuvieron a un hombre de 26 años de edad por la presunta portación de un arma prohibida, durante patrullajes preventivos realizados en la colonia Progreso.

      De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ampere y Camino Real a Guanajuato, donde los oficiales detectaron una camioneta en circulación cuyo conductor ingería bebidas alcohólicas mientras manejaba.

      Al marcarle el alto para una inspección, el individuo mostró una actitud agresiva hacia los agentes, por lo que se le realizó una revisión preventiva.

      Durante la inspección, los policías localizaron un bate color negro que tenía tornillos incrustados en la punta, objeto considerado como arma prohibida.

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      Tras el hallazgo, el sujeto fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

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