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GCE detiene a 35 personas en 24 horas en SLP

Anuncia GCE refuerzo de vigilancia en temporada vacacional

Por Redacción

Marzo 30, 2026 08:09 a.m.
A
Operativos de seguridad en SLP

Operativos de seguridad en SLP

La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 35 personas en las últimas 24 horas, como parte de los operativos de seguridad desplegados en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la corporación, las detenciones se realizaron por la probable participación en diversos hechos delictivos, en acciones de vigilancia orientadas a reforzar el orden público.

La dependencia señaló que estos resultados forman parte del trabajo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, especialmente durante la temporada vacacional.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a través de los números 911 y 089para denuncia anónima.

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