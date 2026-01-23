Hallan a una persona sin vida dentro de camioneta
El hecho ocurrió en avenida Soledad y Carretera 57; autoridades aseguraron la zona tras el reporte matutino
Una persona fue localizada sin vida la mañana de este día dentro de una camioneta Nissan, en el cruce de avenida Soledad y la carretera 57, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El reporte se recibió después de las 06:00 horas.
El sitio fue asegurado por elementos de la Guardia Civil de Soledad, mientras que paramédicos acudieron para valorar a la persona, confirmando que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento habría ocurrido a causa de un infarto.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al retiro del cuerpo, a fin de continuar con las investigaciones de ley.
Hasta el momento no se reportaron indicios de violencia y las autoridades continuaron con el protocolo para el esclarecimiento del hecho.
