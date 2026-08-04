Hallan feto en despoblado de La Libertad II

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La mañana de este lunes, fue localizado un feto en la colonia La Libertad Dos, perteneciente al municipio de Villa de Pozos, algunos transeúntes se llevaron tremenda sorpresa ante el hallazgo y dieron aviso a las autoridades.

Los hechos se registraron a las 10:30 de la mañana en que algunos vecinos descubrieron que en un despoblado de las calle Ave Félix y la calle Hiedra, estaba tirado un bulto sospechoso y al abrirlo se percataron que se trataba de un feto que había sido tirado en el lugar.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes como primeros respondientes, acordonaron la zona en espera de la llegada del resto de las autoridades para comenzar con las diligencias correspondientes.

Posteriormente arribaron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del feto para su traslado al Servicio Médico Legista para ser analizado.

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Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación para dar con el paradero de las personas responsables y proceder legalmente.