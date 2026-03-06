Hallan serpiente pitón en vivienda de colonia B. Anaya
El ejemplar fue asegurado sin causar daños tras un reporte ciudadano
Elementos del Área Operativa de emergencias rescataron una serpiente pitón al interior de una vivienda en la colonia B. Anaya, luego de un reporte ciudadano realizado la tarde del jueves.
El aviso fue canalizado a través del DIF Municipal de San Luis Potosí, por lo que personal operativo acudió al domicilio para asegurar al ejemplar aplicando los protocolos correspondientes para el manejo de fauna.
De acuerdo con el informe, la serpiente fue retirada de forma segura, priorizando en todo momento su bienestar y evitando cualquier daño durante la intervención.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no manipular animales silvestres por cuenta propia y reportar este tipo de situaciones a las líneas de emergencia, para que personal especializado pueda atender el caso de manera adecuada.
Redacción
