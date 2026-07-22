Hallan un feto en despoblado; FGE investiga

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un feto fue hallado en una zona despoblada de fracción Milpillas, cerca de un camino de terracería. Las autoridades ya comenzaron con las investigaciones del caso.

A pesar de que en medios locales y redes sociales circuló que fue en el basurero de la localidad donde fue encontrado un recién nacido muerto, la información oficial desmintió esa versión.

Este martes, durante las primeras horas de la mañana, vecinos reportaron el hallazgo a las autoridades. Al sitio acudieron elementos del Grupo de Homicidios de la Policía de Investigación, donde se entrevistaron con las personas presentes y dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien autorizó la realización de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado dio inició con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, personal de la Vicefiscalía Científica llevó a cabo el procesamiento del sitio y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SEMELE), donde se practicará la necropsia de ley.