Hermanos enfrentan a policías y los encierran

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Dos hermanos fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Soledad, inicialmente el menor fue detectado con marihuana y el mayor se metió a defenderlo tratando de que no lo arrestaran y finalmente los dos acabaron tras las rejas.

El aseguramiento ocurrió cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia en el fraccionamiento España, por el rumbo del Acceso Norte, cuando detectaron a un adolescente de 17 años de edad cometiendo una falta administrativa; en la revisión se le localizó una bolsa con hierba seca conocida como marihuana, razón por la que se le explicó que seria asegurado por delitos contra la salud.

Sin embargo, el joven agredió verbalmente a los oficiales y opuso resistencia sosteniendo que por ser menor no podían hacerle nada, por lo que se le informó que quedaría resguardo conforme al protocolo.

En eso llegó su hermano de nombre Rodolfo "N" de 20 años de edad a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, el cual intentó impedir el aseguramiento arremetiendo contra un elemento policial.

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Al tratarse de un adolescente, los oficiales actuaron conforme al protocolo establecido para menores, localizando a la madre del joven para notificarle la retención y puesta a disposición ante la autoridad competente, recordándoles que la minoría de edad no deslinda de responsabilidades en un hecho con apariencia de delito, sin embargo el proceso y tratamiento se maneja apegado a un protocolo específico.

El otro joven también fue arrestado y sería remitido ante la autoridad respectiva para que se le defina su situación legal.