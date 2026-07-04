logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hermanos sufren mortal accidente en Tamuín

El camión en que viajaban se salió del camino, uno murió y el otro resultó herido

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Hermanos sufren mortal accidente en Tamuín
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMUÍN.- Un tractocamión se salió del camino y volcó sobre la carretera Valles-Tampico; los dos ocupantes quedaron prensados y uno de ellos falleció.

      Los Bomberos Voluntarios de Tamuín se movilizaron este viernes, poco después del mediodía, tras recibir el reporte de un accidente vehicular con lesionados en el kilómetro 37 de la carretera federal número 70, tramo Ébano-Tamuín.

      Cuando llegaron al lugar se percataron de que un tractocamión tipo torthon estaba volcado junto a la vía de circulación, en un desnivel.

      Dos hombres se encontraban atrapados en la cabina, los bomberos utilizaron herramienta hidráulica para extraerlos, pero uno de ellos no sobrevivió y perdió la vida en el lugar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El ahora occiso fue identificado como Daniel de Jesús Martínez Reyna, de 29 años de edad, quien radicaba en Estación Manuel, Tamaulipas.

      Mientras que el otro hombre era su hermano, Rigoberto, de 37 años, quien sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital más cercano.

      Sobre las causas del percance, se informó que, aparentemente, al camión se le reventó un neumático delantero, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante y terminara saliéndose de la cinta asfáltica.

      Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios y retirar el cuerpo, mientras que oficiales de la Guardia Nacional coordinaron las maniobras para mover la unidad accidentada.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Volcadura en la Valles-Tampico deja un muerto
        Volcadura en la Valles-Tampico deja un muerto

        Volcadura en la Valles-Tampico deja un muerto

        SLP

        Huasteca Hoy

        Otro de los ocupantes resultó gravemente herido tras el accidente

        Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale
        Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale

        Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale

        SLP

        Redacción

        La Guardia Civil Estatal informó el aseguramiento de dosis de marihuana, "cristal" y dos motocicletas

        Detiene Guardia Civil a 37 personas en operativos
        Detiene Guardia Civil a 37 personas en operativos

        Detiene Guardia Civil a 37 personas en operativos

        SLP

        Redacción

        La corporación aseguró dosis de cristal, marihuana y vehículos durante operativos en las cuatro regiones del estado.

        Menor se golpea en la cabeza al caer de azotea
        Menor se golpea en la cabeza al caer de azotea

        Menor se golpea en la cabeza al caer de azotea

        SLP

        Redacción

        Estaba en su vivienda en Fracc. La Libertad cuando sufrió el accidente