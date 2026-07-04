Hermanos sufren mortal accidente en Tamuín
El camión en que viajaban se salió del camino, uno murió y el otro resultó herido
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TAMUÍN.- Un tractocamión se salió del camino y volcó sobre la carretera Valles-Tampico; los dos ocupantes quedaron prensados y uno de ellos falleció.
Los Bomberos Voluntarios de Tamuín se movilizaron este viernes, poco después del mediodía, tras recibir el reporte de un accidente vehicular con lesionados en el kilómetro 37 de la carretera federal número 70, tramo Ébano-Tamuín.
Cuando llegaron al lugar se percataron de que un tractocamión tipo torthon estaba volcado junto a la vía de circulación, en un desnivel.
Dos hombres se encontraban atrapados en la cabina, los bomberos utilizaron herramienta hidráulica para extraerlos, pero uno de ellos no sobrevivió y perdió la vida en el lugar.
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El ahora occiso fue identificado como Daniel de Jesús Martínez Reyna, de 29 años de edad, quien radicaba en Estación Manuel, Tamaulipas.
Mientras que el otro hombre era su hermano, Rigoberto, de 37 años, quien sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital más cercano.
Sobre las causas del percance, se informó que, aparentemente, al camión se le reventó un neumático delantero, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante y terminara saliéndose de la cinta asfáltica.
Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios y retirar el cuerpo, mientras que oficiales de la Guardia Nacional coordinaron las maniobras para mover la unidad accidentada.
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