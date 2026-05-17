Hombre agrede a su hermana y ella procede contra él

La Guardia Civil de Soledad informa la detención de un hombre por el presunto delito de violencia familiar, hecho derivado de un reporte ciudadano atendido en el fraccionamiento Valle de la Palma.

Tras el aviso en Circuito Palma del Rosario, oficiales de la GCM acudieron al domicilio, donde quedó detenido Pablo "N", quien presuntamente habría agredido física y verbalmente a su hermana.

Ante la presencia de los oficiales, la víctima manifestó su deseo de proceder legalmente en contra del señalando ya que temía por su integridad, por lo que, conforme al protocolo de actuación, se procedió con el arresto de esta persona informándole que seria detenido por el posible delito de violencia familiar, y posteriormente seria puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el informe, la Guardia de Soledad dijo refrendar su compromiso de atender de manera inmediata, con cercanía y perspectiva, cada denuncia o reporte de violencia familiar, trabajando de forma permanente para prevenir y erradicar estas conductas y salvaguardar la tranquilidad de las familias soledenses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí