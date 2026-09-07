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Hombre se ahoga en paraje de Axtla

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Hombre se ahoga en paraje de Axtla
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      AXTLA.- Un hombre murió ahogado en el paraje Ecotómbola, en el municipio de Axtla de Terrazas; supuestamente se encontraba en estado de ebriedad cuando ingresó al agua.

      Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como de otras corporaciones de auxilio, acudieron la tarde del sábado al mencionado paraje, luego de recibir el reporte sobre el hallazgo de una persona aparentemente sin vida.

      Al arribar, confirmaron que se trataba de un hombre, cuya identidad no había sido establecida hasta ese momento.

      Personas que se encontraban en el lugar mencionaron a las autoridades que, momentos antes, el ahora occiso habría estado acompañado por otro hombre y que, presuntamente, ambos formaban parte de un grupo conocido popularmente como "Escuadrón de la Muerte".

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      Sin embargo, cuando llegaron las corporaciones, el acompañante ya no se encontraba en el sitio, por lo que no fue posible obtener información que permitiera identificar al fallecido.

      Elementos de Bomberos y Protección Civil apoyaron en las labores para recuperar el cuerpo, mientras que policías municipales resguardaron el área.

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