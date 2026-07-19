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Seguridad

Detiene GCE a 35 personas y asegura 75 dosis de "cristal"

Durante los operativos también fueron recuperados tres vehículos con reporte de robo, informó la SSPC estatal.

Por Redacción

Julio 19, 2026 10:50 a.m.
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Detiene GCE a 35 personas y asegura 75 dosis de "cristal"
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      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 35 personas por su presunta participación en distintos delitos durante operativos de vigilancia realizados en San Luis Potosí.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), los agentes aseguraron 75 dosis de una sustancia con características de "cristal", 470.4 gramos de marihuana y dos dosis de cocaína.

      También decomisaron 14 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y recuperaron tres vehículos que contaban con reporte de robo.

      La dependencia no precisó los municipios donde se efectuaron las detenciones, el periodo correspondiente a los resultados ni los delitos atribuidos a cada una de las personas aseguradas.

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      Los detenidos, los vehículos y las sustancias decomisadas quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

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