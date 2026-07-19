Camioneta choca contra muro de contención en puente Pilgrims
El incidente afectó la circulación en el puente Pilgrims y fue atendido por peritos locales.
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Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.– La mañana de este domingo se registró un fuerte choque de una camioneta contra el muro de contención en el puente Pilgrims del Circuito Potosí, a la altura de la colonia Rancho Nuevo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Una camioneta Chevrolet de color negro circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera a Zacatecas. Al ascender al puente, el conductor perdió el control hacia su derecha e impactó contra el muro de contención. Posteriormente, continuó su trayectoria errática y volvió a chocar contra el muro de contención de su lado izquierdo, para finalmente quedar obstruyendo la circulación.
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos y retiraron la camioneta con el apoyo de una grúa.
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