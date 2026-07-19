Arrestan a dos por agredir a sus familiares

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Policías capitalinos atendieron, en diferentes momentos, dos hechos de violencia familiar, uno de ellos en la colonia Garita de Jalisco y el otro en el Centro Histórico.

La primera detención se llevó a cabo en un domicilio de la Garita de Jalisco, luego de que una mujer solicitó la intervención policial, señalando agresiones físicas y verbales por parte de su hijo, identificado como José Luis "N", de 29 años.

La parte afectada manifestó que además de las agresiones, su hijo causó diversos daños en el inmueble, indicando querer proceder legalmente.

La segunda intervención se realizó en el Centro Histórico por parte de oficiales que patrullaban la zona, quienes detectaron a una pareja que se encontraba discutiendo, y al acercarse a ellos, notaron que la mujer contaba con un golpe en el rostro. La parte afectada relató que momentos antes había sido agredida por su pareja de nombre José de Jesús "N", de 66 años, indicando que era su deseo proceder legalmente.

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En ambos casos, luego de la certificación médica, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.