Intento de homicidio en Aquismón; imputado va a prisión

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Apolinar "N", señalado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos ocurridos en el municipio de Aquismón.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el imputado fue vinculado a proceso durante la continuación de la audiencia inicial. La carpeta de investigación se abrió tras conocerse que, en noviembre de 2025, en la localidad de Xolmon, la víctima habría sido agredida con golpes y un arma blanca por Apolinar "N" y otras personas.

Con los datos recabados, la autoridad judicial emitió una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

En audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos para solicitar la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa, medidas que fueron concedidas.

El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar más pruebas al proceso.