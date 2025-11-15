Ladronas son detectadas en flagrancia en Soledad

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos mujeres por presunto robo a comercio; dicha acción se realizó en labores que se realizan con el objetivo de inhibir la comisión de ilícitos.

Agentes femeninas se presentaron en la Bodega Aurrerá de la calle Negrete, en la cabecera municipal, donde personal del establecimiento señaló a una mujer que intentó sustraer artículos sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Las oficiales se acercaron a dialogar con la reportada, y luego de varios minutos se identificó como Adriana “N” de 34 años, a quien le encontraron un paquete de pañales, el cual se negó a pagar.

Por otro lado, también en la Bodega Aurrerpa pero de la carretera a Rioverde, en la colonia Jardines del Valle, policías femeninas se presentaron con el responsable, quien indicó que sorprendieron a una fémina guardando producto entre su ropa.

Las agentes entrevistaron a la señalada, quien se identificó como Bertha “N” de 56 años, localizándole una crema corporal y un protector solar, al mismo tiempo la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.